Caminin yangın tüplerini de çaldılar

Kaynak: İHA
Caminin yangın tüplerini de çaldılar

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde bulunan Kelebek Çayırı Camii'ne hırsızlar dadandı. Camiden yangın tüpünü de çalan hırsızların görüntüsü güvenlik kamerasına yansıdı.

Kelebek Çayırı Camii'nde son dönemlerde yaşanan hırsızlıklar cami cemaati isyan ettirdi. Son olarak ise camiye gelen 2 hırsız üstlerinde tişörtlerini çıkarak kafalarına geçirdi. Burada yangın tüpünü duvardan sökerek çalan hırsızlar bölgeden uzaklaştı.

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Camiye dadanan hırsızların önüne geçmek için caminin üst kat girişlerine kepenk yaptıran Kelebek Çayırı Camii Dernek Başkanı Necmettin Öner, “Maalesef ara ara camimizde hırsızlıklar olabiliyor. En son olan da burada 2 tane yangın söndürme cihazımız vardı. 2 tane genç çocuk yüzlerini kapamak suretiyle geliyorlar yangın söndürme tüpümüzü alıp gidiyorlar" dedi.

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Öner "Onun haricinde olan olaylarda biz kapıları artık biz kilitlemeye başladık, artan hırsızlıklardan dolayı. Şadırvanlarımızda sıkıntı oluyor ama bizi üzen olay şu ki bu çocukların genç olması. Neslimizin iyi olmaması bizi üzen tarafı” diye konuştu.

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