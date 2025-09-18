Camiye alçak saldırı. Elleriniz kırılsın. Gören bela okudu

Fransa’nın Loire bölgesindeki Chambon-Feugerolles kasabasında bulunan Omar İbn El-Hattab Camii, İslam karşıtı bir provokasyona sahne oldu. Salı akşamı saat 20.15’te, iki genç cami önünde domuz ayağı buldu ve durumu hemen cami yetkililerine bildirdi. Olay yerine gelen Ondaine karakolu ekipleri, soruşturma başlattı.

Polis, bunun bilinçli bir İslam karşıtı eylem mi yoksa kötü niyetli bir şaka mı olduğunu belirlemek için güvenlik kameralarını detaylı şekilde inceliyor. Faillerin kimliklerini tespit etme çalışmaları sürüyor. Olay, geçtiğimiz hafta Île-de-France bölgesinde 9 caminin önüne domuz başı bırakılmasıyla bağlantılı olarak değerlendiriliyor.

Müslüman toplum, bu tür provokasyonlara karşı öfkeli. Görgü tanıkları, “Bu iğrenç bir hareket, bilinçli yapıldığı çok açık. Bunu yapanlar cezalandırılsın” diyerek tepkilerini dile getirdi. Fransa’daki Müslüman toplumu, art arda yaşanan bu olayların İslamofobik bir kampanyanın parçası olabileceğinden endişe ediyor.

Fransa’da son yıllarda İslam karşıtı eylemler artış gösteriyor. 2023’te yayımlanan bir rapora göre, ülkede Müslümanlara yönelik nefret suçları yüzde 32 oranında yükseldi. Hükümet, bu tür olaylara karşı sert önlemler alacağını açıklasa da, Müslüman toplum güvenlik endişesi taşıyor. Yerel yetkililer, camilerin korunması için ek güvenlik önlemleri alınacağını belirtti.

Olay, sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı; birçok kullanıcı, faillerin bulunması için çağrıda bulundu.Chambon-Feugerolles sakinleri, bu tür eylemlerin toplumsal barışı tehdit ettiğini vurguluyor. Soruşturmanın sonucu merakla beklenirken, Müslüman toplum dayanışma mesajları paylaşıyor.