Camiye diye gitti geri dönemedi!

Kaynak: İHA
Camiye diye gitti geri dönemedi!

Erzurum'da Alzeimer hastası 85 yaşındaki Lütfü Nalkıran, dün ikinci namazını kılmak için evinden ayrılıp camiye gitti. Eve dönmeyince telaşlı aile kayıp ilanı verdi.

Erzurum'un Palandöken İlçesi Karayolları semtinde ikamet eden Lütfü Nalkıran (85) dün ikindi namazını kılmak için evinden Camiye gitti.

Namazın ardından evine dönmeyen Nalkıran için ailesi Erzurum Emniyet Müdürlüğüne kayıp ilanı verdi. Alzeimer hastası olduğu belirtilen Nalkıran'ın evine dönmemesi aile bireylerini tedirgin etmeye başladı.

Dün ikindi namazı ile birlikte haber alınamayan Nalkıran'ın arama seferberliği başlatıldı.

Ailesi alzeimer hastası olan yaşlı adamı görenlerin en yakın polis merkezine bildirmelerini rica etti.

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