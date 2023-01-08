﻿Traktörün tekerinden fırlayan kütük öldürdü

Olay, saat 19.30 sıralarında Çarşamba ilçesi Ağcagüney Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarladan traktörü ile evine dönen Kaşif Özdemir'in traktörü çamura saplandı.
Traktörü kurtarmak için tekerinin altına koyduğu kütük fırlayınca kafasına çarpan Kaşif Özdemir ağır yaralandı. Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılan Özdemir, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)
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