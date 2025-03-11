Çamurlu ayakkabı yüzünden kanlı hesaplaşma

Düzenleme: Kaynak: DHA
Çamurlu ayakkabı yüzünden kanlı hesaplaşma

Konya’nın Seydişehir ilçesinde akaryakıt istasyonunda başlayan kavga trafikte son buldu. Akaryakıt istasyonun tuvaletine çamurlu ayakkabı ili girilmesi üzerine husumet oluşan S.G, C.A’yı tüfekle vurarak öldürdü.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Necati Kalaycıoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Cenap Arslan, dün otomobiliyle iş yerinden ayrılan S.G.'yi aracıyla takip etti. Arslan trafikte 42 B 9851 plakalı otomobiliyle Arslan'ın aracının önünü kesti. Taraflar aracından inerken, Arslan, S.G.'ye sopayla saldırdı. S. G. de otomobilinin bagajından tüfeğini aldı. Bunun üzerine Arslan aracına binip uzaklaşmak istedi. S. G., 8 el peş peşe ateş etti. Başından, karından ve ayaklarından yaralanan A, yaşamını yitirdi. Olayın ardından S.G. gözaltına alındı.

Çamurlu ayakkabı yüzünden kanlı hesaplaşma

Cinayete ilişkin ayrıntılar da ortaya çıktı. Taraflar arasındaki husumetin çamurlu ayakkabı nedeniyle başladığı ortaya çıktı. S. G. ve arkadaşının, 3 gün önce çalıştığı akaryakıt istasyonun tuvaletlerini temizlediği sırada hafriyat işi yapan babasına ait iş yerinde çalışan C.A. geldi. A, iddiaya göre çamurlu ayakkabılarıyla gelip, yeri kirletince aralarında tartışma çıktı.

Çamurlu ayakkabı yüzünden kanlı hesaplaşma

'NEDEN ŞİKAYETTE BULUNDUN'

Çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Diğer çalışanlar, müdahale edip, kavgayı ayırdı. Kavganın ardından Cenap Arslan, S.G. hakkında çalıştığı akaryakıt istasyonunun genel merkezine şikayette bulundu. Cenap Arslan önceki gün tekrar akaryakıt istasyonuna gitti. Bu sırada S.G., Arslan'a, "Neden şikayette bulundun?" diyerek tepki gösterdi. Taraflar arasında yeniden kavga çıktı. Çevredekilerin araya girmesiyle taraflar ayrıldı. Daha sonra Arslan'ın babasının, akaryakıt istasyonuna gelip, komşu oldukları için oğlu ile S.G.'yi barıştırdığı bildirildi.

Öte yandan Cenap Arslan'ın cenazesi, bugün öğle vakti Selimiye Camisi'nde kılınacak namazın ardından Kızılcalar Mezarlığı'na defnedilecek. S.G.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Çamurlu ayakkabı yüzünden kanlı hesaplaşma

Çamurlu ayakkabı yüzünden kanlı hesaplaşma

Çamurlu ayakkabı yüzünden kanlı hesaplaşma

Çamurlu ayakkabı yüzünden kanlı hesaplaşma

Son Haberler
ABD'nin nükleer hamlesi tartışılıyor! Avrupa'nın alternatifleri neler? İşin uzmanları yorumluyor
ABD'nin nükleer hamlesi tartışılıyor! Avrupa'nın alternatifleri neler? İşin uzmanları yorumluyor
Meksika'da korkunç kaza! Yolcu otobüsü şarampole devrildi: 18 ölü, 29 yaralı! Mitingden dönüyorlardı...
Yolcu otobüsü şarampole devrildi! Çok sayıda ölü ve yaralı var...
Sokak ortasında vahşet! Eski sevgilisinin başına defalarca vurarak katletti
Sokak ortasında vahşet! Eski sevgilisinin başına defalarca vurarak katletti
Kriz sonrası ilk temas! ABD ve Ukraynalı heyetler bi araya geldi
Kriz sonrası ilk temas! ABD ve Ukraynalı heyetler bi araya geldi
Maaşını çekmeye giden adamı öldürüp, bodrumda sakladı! Cesedi 4 gün sonra bulundu
Maaşını çekmeye giden adamı öldürüp, bodrumda sakladı! Cesedi 4 gün sonra bulundu