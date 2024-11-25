Can alan heyelan kamerada

Kaynak: İHA
Can alan heyelan kamerada

Balıkesir’in Marmara Adası ilçesi Saraylar Mahallesi’nde bir mermer ocağında meydana gelen heyelan anı güvenlik kameralarına yansıdı. Göçükte kalan işçilerden birinin cenazesine ulaşılırken, diğerini arama çalışmaları devam ediyor.

Mermer blokların altında kalan işçilerin Mustafa Dak ve Ahmet Özmen olduğu tespit edildi. Ekipler, Ahmet Özmen’in cenazesine ulaşarak çıkarmaya çalışırken, Mustafa Dak için kurtarma çalışmaları sürüyor.

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Heyelan anı, mermer blokların bir anda yerinden kayarak büyük bir hızla aşağıya yuvarlandığını gösteriyor. Olay yerindeki iş makineleri ve kurtarma ekipleri, ağır mermer blokları kaldırmak için yoğun çaba harcıyor.

AFAD, UMKE ve yerel ekiplerin koordinasyonunda devam eden çalışmalara, çevredeki diğer mermer ocaklarından getirilen iş makineleri de destek veriyor.

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