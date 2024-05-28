Can Ataklı ‘CHP’de çok önemli isimlerle konuştum’ dedi: Erdoğan 4 bakanlık teklif edecek

Korkusuz yazarı Can Ataklı, CHP’li çok önemli isimlerle konuştuğunu belirterek, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın CHP’yi iktidara ortak etme planı olduğunu ileri sürdü.

Ataklı’nın Youtube’daki son programından öne çıkan başlıklar şöyle:

“ERDOĞAN ARTIK BİTİRMİŞ İŞİ”

Bazı önemli CHP’lilerle konuştum. Erdoğan’ın şuna zorladığını söylediler, hatta alttan teklif Özgür Özel’e… Sizler de taşın altına elinizi koyun, bazı bakanlıkları alın. Erdoğan artık bitirmiş işi. Erdoğan dönem sonunu planlıyor. Gidecek, başına ve yakınlarına bir şey gelecek mi diye endişeleri var. Bundan kurtulmak için CHP’yi bir şekilde iktidara ortak etme planı var. Tabi karşılığı var mı?

“CHP’Lİ OLDUĞU BİLİNEN DÖRT İSMİ HÜKÜMETE ALMAK”

CHP kamuoyunda bir karşılığı yok ama yönetim kademesine girdiği zaman var. Aynı MHP gibi… CHP’yi bir şekilde iktidara entegre etmek, fazla dikkat çekmeyen ama CHP’li olduğu bilinen üç ya da dört ismi hükümete almak. Bana bunu anlatan AKP’den gelen sinyali anlatan CHP’li diyor ki Erdoğan bu işi bırakmış zaten.

“İKİ BAKANLIK DIŞINDA VERMEYECEĞİ BAKANLIK YOK”

Bir iki bakanlık, Milli Eğitim Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ama onun dışında vermeyeceği bakanlık yok. Ne olacak diyor Turizm verse, Sağlığı verse, Sporu verse hatta İçişleri’ni verse… Hatta verir al sen uğraş der. Şimdi böyle bir hava var. Ben Özgür Özel’in böyle bir şeye yatacağını tahmin etmiyorum ama CHP’nin içinden bak belediyeleri de aldık, çalışması için kaynağa daihtiyaç var. Sadece yerel yönetimle olmaz, merkezi yönetime de ihtiyaç var diyenler olabilir. Anladığım kadarıyla var, bunu tahrik edenler var.