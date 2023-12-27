Can Ataklı davasında sıcak gelişme

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan" resen soruşturma başlatılan Can Ataklı, bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına gelerek Basın Bürosu savcılığında ifade verdi.

İfadesi alındıktan sonra adli kontrol talebiyle sulh ceza mahkemesine sevk edilen Ataklı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

Gazeteci Can Ataklı 25 Arlık günü YouTube kanalından yaptığı canlı yayın esnasında, Özgür Özel’e şehit cenazesi esnasında yapılan provokasyonu eleştirirken, "Öbür tarafta da mikrofon tutuşturuyorlar adamın eline. Kavala'ya ve Öcalan'a özgürlük isteyenlere hakkımızı helal etmiyoruz' diyor. Kimsin lan kimsin? Şehit babası olunca canının istediğini söylemeye hakkın mı var?” sözlerini sarf etmiş. Daha sonra ise, “Ama eline mikrofon verip söyletenlere tabi bunu söylüyorum. Acılı bir adam, eline mikrofon veriyorlar" diyerek toparlamaya çalışsa da, tepkilerden kurtulamamıştı.

Skandal sözler sonrası harekete geçen Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Ataklı hakkında, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan" resen soruşturma başlattı. Ataklı hakkında yurt dışına çıkış yasağı konularak, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.