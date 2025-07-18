Can Ataklı'dan Devlet Bahçeli’ye zor soru: Siz Türk müsünüz, Türkiyeli misiniz?

Gazeteci Can Ataklı, YouTube konuşmasında Türkiye’nin dört bir tarafında “Milletin adı Türkiye” sloganının kullanılması üzerine “Şimdi Devlet Bey'e sormak istiyorum. Beyefendi, Türk müsünüz, Türkiyeli misiniz? Şu afişler Türkiye'nin her tarafında donatılıyorsa ben artık sizin Türküm dediğinize inanamam. Ya da Türk milliyetçisi MHP'liler buna nasıl müsaade ediyorlar? Ne demek ya milletin adı Türkiye?“ dedi.

Ataklı şöyle dedi:

Bir baktık ki Türkiye'nin her yerini donatmışlar. “Milletin adı Türkiye” diyor. Böyle bir tanım ilk defa kullanılıyor… Böyle bir tanım yapamazsınız. Milletin adı Türkiye değil. Bu şuna getiriyor meseleyi, yani burada Türk milleti falan diye bir şey yok. Burada Kürt var, Arap var, o var, bu var.

Şimdi Devlet Bey'e sormak istiyorum. Beyefendi, Türk müsünüz, Türkiyeli misiniz? Bakın artık o hale geldi. Şu afişler Türkiye'nin her tarafında donatılıyorsa ben artık sizin Türküm dediğinize inanamam. MHP'liler buna nasıl müsaade ediyorlar? Ne demek milletin adı Türkiye?

15 Temmuzda işte anlattım, ne şenlikler böyle. Şöyle önledik, böyle önledik, böyle kahramanlık yaptık... Hala Erol Olçok'un nasıl öldüğünü bilemiyoruz. Çünkü hala onu öldüren kurşunun balistik muayenesi yapılmadı.

Kardeşim oradaki asker ateş açıyorsa ve Erol Olçok’la oğlu ölüyorsa ona sıkılan bu kurşunlar belli. Her askerin üzerinde zimmetli silah. Hangi tüfekten çıktığı belli ama hala balistik muayene yok 15 Temmuz'la ilgili o şaibe bile ortadan kalkmadı.

EROL OLÇOK KİMDİR?

Erol Olçok (5 Mart 1962, Çorum - 16 Temmuz 2016, İstanbul), Türk reklamcı. Recep Tayyip Erdoğan ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin reklam danışmanıydı. 15 Temmuz darbe girişiminde Boğaziçi Köprüsü'nde öldürüldü.