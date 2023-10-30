Can Atalay için bekleyiş sürüyor. Mahkemede arbede çıktı

Çağlayan Adliyesi'nde bekleyiş sürerken, TİP milletvekillerinin 13. Ağır Ceza Mahkemesi kalemi ile görüşmek için koridora geldiği sırada arbede çıktı.

Can Atalay için bekleyiş sürüyor. Mahkemede arbede çıktı

TİP Hatay milletvekili Can Atalay hakkında AYM’nin hak ihlali kararının ardından 6 gündür karar çıkmadı.

Çağlayan Adliyesi’nde bekleyiş sürerken, TİP lideri Erkan Baş, milletvekilleri Sera Kadıgil ve Ahmet Şık 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kalemiyle görüşmek için koridora geldi.

adliyearbade.jpgMAHEKEMDE ARBEDE

Gazeteci Canan Coşkun, “Heyetin müzakerede olduğunu ve yalnızca avukat olan milletvekilleriyle görüşeceği söylendi. Avukatlar içeri girmek isteyince arbede çıktı” paylaşımını yaptı.

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SERA KADIGİL’DEN DESTEK ÇAĞRISI

TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil sosyal medyadan yaptığı çağrıda İstanbul'da bulunan milletvekillerini ve avukatları Çağlayan Adliyesi'ne çağırdı.

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