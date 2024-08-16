Can Atalay oturumunda Ahmet Şık konuştu Meclis karıştı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Can Atalay oturumunda Ahmet Şık konuştu Meclis karıştı

TBMM'de düzenlenen Can Atalay oturumunda TİP Milletvekili Ahmet Şık Konuşmasında 'Sizde utanma yok' diyince meclis karıştı. Bekir Bozdağ oturuma 15 dakika ara verdi.

TBMM AYM’nin Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin kararı sonrasında muhalefet vekillerinin yeterli sayıdaki talebi ile olağanüstü toplandı. Geçtiğimiz günlerde TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Meclisi Can Atalay için olağanüstü toplantıya çağırmıştı.

Genel Kurul’u yönetme sırası CHP’li Gülizar Biçer Karaca’da olmasına rağmen Numan Kurtulmuş Meclis’i Bekir Bozdağ’ın yönetmesine karar vermişti.

Toplantının yapılabilmesi için elektronik oylamada yeterli çoğunluğun sağlandığı görüldü.

AHMET ŞIK KONUŞTU MECLİS KARIŞTI

Mecliste söz alan TİP milletvekili Ahmet Şık AKP sıralarına dönerek "Sizde utanma yok" dedi. Bunun üzerine AKP'liler kürsüye yürüdü.

Abdullah Güler, Ahmet Şık'a "Kes sesini" diye bağırdı.

Bekir Bozdağ oturuma ara verdi.

AKP'LİLER KÜRSÜYE YÜRÜDÜ

Kürsüye gelen TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık AKP sıralarına bakarak 'Sizde hiç utanma yok! Haysiyetiniz yok!' dedi. Bunun üzerine AKP’liler kürsüye yürüdü. AKP Grup Başkanı Abdullah Güler 'Kes sesini' diye seslendi. Şık, kendisine gelen tepkilere 'Sensin şerefsiz!' diye yanıt verdi.

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