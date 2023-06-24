Can Atalay’dan TBMM İnsan Hakları Komisyonu'na cezaevinde toplantı çağrısı

TİP Hatay Milletvekili Can Atalay, Silivri Cezaevi'nden TBMM İnsan Hakları Komisyonu'na çağrıda bulundu.

Can Atalay’dan TBMM İnsan Hakları Komisyonu'na cezaevinde toplantı çağrısı

Atalay, komisyonun üyesi olduğunu ve ilk toplantının cezaevinde yapılmasını istedi. CHP Ankara Milletvekili Onur Konuralp, Atalay'ı ziyaret ettikten sonra mesajını sosyal medyada paylaştı.

Konuralp, Atalay'ın umutlu olduğunu ve enseyi karartmama çağrısı yaptığını belirtti. Atalay, Gezi davasından 18 yıl hapis cezası almış ve 2023 seçimlerinde TİP'ten milletvekili seçilmişti.

Ancak hala tahliye edilmediği için TBMM'deki görevine başlayamadı.

Konuralp paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"ENSEYİ KARARTMAMA ÇAĞRISI YAPTILAR"

"TİP Milletvekili- TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyesi Can Atalay ve Osman Kavala, Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater’i ziyaret ettim.

Herkese selamları var; "umut var olma ve enseyi karartmama" çağrısı yaptılar.

"Komisyonun eksik bir üyeyle toplanmayı kabul etmeyeceğini umduğunu vurguladı"

Sayın Atalay, TBMM Genel Kurulu’nda oy birliğiyle üyeliğine seçildiği İnsan Haklarını İnceme Komisyonu’nu, ilk toplantısını yapmak üzere Marmara (Silivri) Cezaevi’ne de davet etti; komisyonun eksik bir üyeyle toplanmayı kabul etmeyeceğini umduğunu vurguladı.

Biz de çağrımızı yineliyoruz; Sayın Atalay’ın tahliyesi hukuki ve vicdani bir zorunluluktur. Atalay, sadece hak edilmiş bir seçim başarısının sonucu olarak değil; Gezi tutuklularının ve diğer tüm hak mağdurlarının da temsilcisi olarak TBMM’deki yerini almalıdır. Saygılarımla…"

konuralp.jpg

Öne Çıkanlar
Türk kelimesinin kökeni; Türk adı nereden geldi?
Türk kelimesinin kökeni; Türk adı nereden geldi?
İmamoğlu İbrahim Selim’e bu sözleri kim için söyledi?
İmamoğlu İbrahim Selim’e bu sözleri kim için söyledi?
Mehmet Büyükekşi istifa edecek. Gürel Yurttaş TFF Başkanı'nın başına gelecekleri açıkladı
Mehmet Büyükekşi istifa edecek. Gürel Yurttaş TFF Başkanı'nın başına gelecekleri açıkladı
'Nas' ekonomisinden 'yas' ekonomisine
'Nas' ekonomisinden 'yas' ekonomisine
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu. Büyük ihtimal o olacak
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu. Büyük ihtimal o olacak
Atatürk’ün savaşını kaybediyoruz!
Atatürk’ün savaşını kaybediyoruz!
Son Haberler
Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'e tebrik telefonu Siyaset
Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'e tebrik telefonu
Rabia Kadir’i “MHP misafir etmeye hazırdır” diyen Bahçeli Dünya Uygur Kongresi Başkanı Dolkun İsa'nın Türkiye'ye girişi engellendiğinde sessiz kalmıştı Güncel
Rabia Kadir’i “MHP misafir etmeye hazırdır” diyen Bahçeli Dünya Uygur Kongresi Başkanı Dolkun İsa'nın Türkiye'ye girişi engellendiğinde sessiz kalmıştı
Rusya’nın kalbinde üst düzey alarm! Dünya
Rusya’nın kalbinde üst düzey alarm!
Bütün dünyanın gözü Rusya'da ama o bölgede savaş her an patlamak üzere Dünya
Bütün dünyanın gözü Rusya'da ama o bölgede savaş her an patlamak üzere
Besim Tibuk’un Putin öngörüsü gündem oldu. Cem Toker paylaştı Güncel
Besim Tibuk’un Putin öngörüsü gündem oldu. Cem Toker paylaştı
Filenin Efeleri finalde. Çek Cumhuriyetini mağlup etti Spor
Filenin Efeleri finalde. Çek Cumhuriyetini mağlup etti