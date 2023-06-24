Can Atalay’dan TBMM İnsan Hakları Komisyonu'na cezaevinde toplantı çağrısı

Atalay, komisyonun üyesi olduğunu ve ilk toplantının cezaevinde yapılmasını istedi. CHP Ankara Milletvekili Onur Konuralp, Atalay'ı ziyaret ettikten sonra mesajını sosyal medyada paylaştı.

Konuralp, Atalay'ın umutlu olduğunu ve enseyi karartmama çağrısı yaptığını belirtti. Atalay, Gezi davasından 18 yıl hapis cezası almış ve 2023 seçimlerinde TİP'ten milletvekili seçilmişti.

Ancak hala tahliye edilmediği için TBMM'deki görevine başlayamadı.

Konuralp paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"ENSEYİ KARARTMAMA ÇAĞRISI YAPTILAR"

"TİP Milletvekili- TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyesi Can Atalay ve Osman Kavala, Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater’i ziyaret ettim.

Herkese selamları var; "umut var olma ve enseyi karartmama" çağrısı yaptılar.

"Komisyonun eksik bir üyeyle toplanmayı kabul etmeyeceğini umduğunu vurguladı"

Sayın Atalay, TBMM Genel Kurulu’nda oy birliğiyle üyeliğine seçildiği İnsan Haklarını İnceme Komisyonu’nu, ilk toplantısını yapmak üzere Marmara (Silivri) Cezaevi’ne de davet etti; komisyonun eksik bir üyeyle toplanmayı kabul etmeyeceğini umduğunu vurguladı.

Biz de çağrımızı yineliyoruz; Sayın Atalay’ın tahliyesi hukuki ve vicdani bir zorunluluktur. Atalay, sadece hak edilmiş bir seçim başarısının sonucu olarak değil; Gezi tutuklularının ve diğer tüm hak mağdurlarının da temsilcisi olarak TBMM’deki yerini almalıdır. Saygılarımla…"