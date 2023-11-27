Can boğazdan gelir atasözünün anlamı nedir?

Can boğazdan gelir atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; Yaşamak ve güçlenmek için yemek yemek gerekmektedir.

Özellikle her şeyden belli miktarda yemek ve eksik bırakmak gerekir. Böylece insan daha sağlıklı bir şekilde yaşama olanağı elde eder.

Bunu anlatmak için ise günümüzde can boğazdan gelir atasözü birçok farklı yerde kullanılmaktadır.

Geçmişten günümüze kadar ulaşmış taşıdığı anlam ile beraber önemli atasözleri içerisinde geldiğini ifade etmek mümkün.

CAN BOĞAZDAN GELİR ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

Çekinme sofrada ne varsa silip süpürebilirsin can boğazdan gelir.