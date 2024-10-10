Can Bonomo'nun ablası Funda Bonomo intihar mı etti? Ünlü sanatçı sosyal medyadan açıkladı

Can Bonomo'nun ablası Funda Bonomo'nun intihar ettiği iddia edildi.

Sosyal medya hesabı üzerinden hesabından paylaşım yapan Can Bonomo," Ailemiz son günlerde zor bir süreçten geçiyor" dedi.

Can Bonomo'nun ablası Funda Bonomo (42), İzmir'in Konak ilçesindeki evinde ilaç içerek intihara kalkıştı. Hastaneye kaldırılıp, tedaviye alınan Funda Bonomo'nun hayati tehlikesi sürerken, Can Bonomu ise yaptığı açıklamada, "Ailemiz son günlerde zor bir süreçten geçiyor. Ablam erken müdahale sayesinde şu an stabil durumda ve uzun bir iyileşme sürecine girdi. Ona destek olabilmek adına tüm sevenleri olarak yanındayız" dedi.

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Ünlü şarkıcı Can Bonomo ise ablasının intihar girişiminde bulunmasıyla ilgili olarak yaptığı paylaşımla üzüntüsünü dile getirirken, "Ailemiz son günlerde zor bir süreçten geçiyor. Ablam erken müdahale sayesinde şu an stabil durumda ve uzun bir iyileşme sürecine girdi. Ona destek olabilmek adına tüm sevenleri olarak yanındayız. Ablam bize mental ve duygusal sağlığın önemini ve asla ihmal edilmemesi gerektiğini bir kez daha hatırlattı. Bu süreçte bizlere saygı ve sevgiyle yaklaşan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Hayvanlar İçin Projeler Derneği'nin (HİPDER) kurucusu olan Funda Bonomo, Kemalpaşa'daki çiftliğinde büyük bölümü engelli 165 köpek ve 5 kediye ev sahipliği yapıyor.