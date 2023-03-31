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Eski Beşiktaşlı futbolcu Can Bozdoğan'dan itiraf

Geçen sezon Beşiktaş'ta forma giyen Can Bozdoğan, Beşiktaş'ta hayalini gerçekleştirdiğini ifade etti.

Haber Giriş: 31 Mart 2023 Cuma - 19:27
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Can Bozdoğan itirafta bulundu

Eski Beşiktaşlı futbolcu Can Bozdoğan'dan itiraf
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Geçen sezon Schalke'den Beşiktaş'a kiralanan ve 1 sezon Beşiktaş formasını terleten Can Bozdoğan, Bild'e çarpıcı itirafta bulundu.

Beşiktaş'ta oynarken hayalini gerçekleştirdiğini ifade eden Bozdoğan, konuşmalarını şu şekilde sürdürdü;

"Beşiktaş'ta oynarken, her zaman hayalini kurduğum şeyi yaşadım. Ajax'a karşı Şampiyonlar Ligi'nde ilk 11'de başladım. Şampiyonlar Ligi'ne geri dönmek istiyorum"

Bonservisinin olduğu Schalke için konuşan genç futbolcu, "Schalke'nin beni iki kez kiralanmasını ve benimle ilgili plan yapmamasını kişisel olarak görmüyorum. Eğer Schalke'de geleceğim yoksa, başka bir yerde olur. Bu futbol" ifadelerini kullandı.

Schalke'nin bu sezon Hollanda ekibi Utrecht'e kiraladığı Bozdoğan gelecekte Arsenal forması giymek istediğini söyledi. 

Arsenal'i 'havalı' bir kulüp olarak niteleyen Bozdoğan, "Çocukken ailemle Emirates'i ziyaret etmiştik. O zamandan bu yana Arsenal'de oynamanın hayalini kuruyorum" dedi.

PERFORMANSI
Bu sezon Utrecht formasıyla 21 maça çıkan Can Bozdoğan, 1 gol attı ve 4 asist yaptı.

 

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