Can çıkmayınca huy çıkmaz atasözünün anlamı nedir?

Can çıkmayınca huy çıkmaz atasözüyle ne anlatılmak istenir? İşte cevabı...

KAYNAK: Haber Merkezi
Can çıkmayınca huy çıkmaz atasözünün anlamı nedir?

Can çıkmayınca huy çıkmaz atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; İnsan yaşamı boyunca pek çok alışkanlık edinir.

Kişi bu alışkanlıkların bazılarından kurtulsa da, bazıları ölene dek kendisiyle birlikte kalır. Bu artık insanın huyu haline gelmiştir ve bunu değiştirmek de oldukça zordur.

İnsan bu huyundan ancak öldüğü zaman kurtulabilecektir. Türkiye'de sıklıkla kullanılmakta olan huylu huyundan vazgeçmez atasözü de, tıpkı can çıkmayınca huy çıkmaz atasözü gibi kullanılmakta, hemen hemen aynı anlama gelmektedir.

CAN ÇIKMAYINCA HUY ÇIKMAZ ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

Biz diyet yap dedikçe o kilo alıyor, savunması da can çıkmayınca huy çıkmazmış.

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