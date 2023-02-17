Aslı Tandoğan ve Özge Özder'den örnek davranış. Can dostlarını İstanbul'a getirdiler

Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem Türkiye'yi yasa boğdu. Arama kurtarma çalışmaları sürerken, bölgedeki hayvanlar da felaketten etkilendi.

Ünlü oyuncular Özge Özder ile Aslı Tandoğan da bölgedeki hayvanlar için harekete geçti. Özder ile Tandoğan, deprem bölgesindeki can dostlarını 'Bana Göz Kulak Ol' derneği aracılığıyla İstanbul'a ulaştırdı.

Sağlık kontrollerinden geçen köpekler pansiyona yerleştirildi. Dernekten yapılan açıklamada, "İlk önceliğimiz ailelerini araştırmak, bir sonraki adım ise himayemiz altında olan bu çocukları sizlerle buluşturup, güzel yuvalara kavuşturmak... Hoşgeldiniz can dostlarımız.." denildi.

Özge Özder ise, "Deprem bölgesinden gelen bu patiler şimdilik, 'Bana Göz Kulak Ol' himayesi altındalar. Sıcak yuvalarına kavuşmaları az kaldı" dedi.