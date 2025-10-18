Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray Başakşehir deplasmanında ilk yarıyı Leroy Sane'nin uzatma anlarında bulduğu golle önde tamamladı.

Alman yıldız attığı bu golle üzerindeki baskıyı da bir nebze olsun hafifletmiş oldu.

Bir süredir eleştiri oklarının hedefinde kalan Sane, Kayserispor maçının ardından Başakşehir karşısında uzun yıllar birlikte forma giydiği İlkay Gündoğan'ın şık pasıyla kaleciyle karşı karşıya kaldı ve Muhammed Şengezer'i avlayarak Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi.

Sane böylelikle sarı kırmızılı formayla çıktığı 10'uncu maçta toplam 5. gol katkısı sağladı. (2 gol, 3 asist)