Can Gürzap'ın cenaze programı belli oldu

Dün hayatını kaybeden usta oyuncu Can Gürzap'ın cenaze programına ilişkin detaylar belli oldu. 79 yaşında hayatını kaybeden sanatçı, yarın son yolculuğuna uğurlanacak.

KAYNAK: DHA
Can Gürzap'ın cenaze programı belli oldu

İstanbul'da dün hayatını kaybeden tiyatro ve sinema sanatçısı Can Gürzap'ın cenazesi yarın toprağa verilecek.

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Aort anevrizması nedeniyle vefat eden Can Gürzap için ilk tören yarın saat 10.30'da AKM'de düzenlenecek. Gürzap, Taksim Camii'nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Sapanca Kırkpınar aile mezarlığına defnedilecek.

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CAN GÜRZAP KİMDİR?

Can Gürzap, 26 Mayıs 1944'te İstanbul'da doğmuş önemli bir sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu, yazar, eğitmendir. İlk tiyatro eğitimini, kendisi gibi sanatçı olan babası Reşit Gürzap'tan alan sanatçı, 1962'de Kadıköy Maarif Koleji'ni tamamladıktan sonra Ankara Devlet Konservartuarı Tiyatro Bölümü'nü bitirdi ve Londra'da Central School of Speech and Drama'da eğitim gördü. Ankara Devlet Tiyatrosu'nda yönetmen ve oyuncu olarak görev yaptı.

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Konservatuvarda öğretmen olarak derslere girdi. TRT'de radyoya birçok radyo tiyatrosu hazırladı. 1971 yılında Arsen Gürzap ile evlendi. 1978' de İstanbul Devlet Tiyatrosu kurucu müdürü oldu. Çevirmenlik ve senaryo yazarlığı da yapan sanatçı, 1990 yılında doğru, güzel ve etkileyici konuşma eğitimi veren "Dialog"u kurdu.

Dialog, yıllar içinde bu anlamda eğitim veren en önemli kurumlardan biri haline geldi. Bu kurumda yıllarca eğitmenlik yaptı. Sinema filmlerinde ve dizilerde rol aldı.
Kartallar Yüksek Uçar, Ateşten Günler, Yorgun Savaşçı, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Medcezir, Can Gürzap'ın rol aldığı dizilerden bazılarıydı.

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