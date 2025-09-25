Can Holding patronu gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Can Holding'e yönelik yürütülen soruşturmada sıcak gelişme yaşandı.

Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can'ın gözaltına alındığı öğrenildi. Can'ın, İl Jandarma Komutanlığı'nda gözaltında tutulduğu bildirildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Holding'e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında "suç örgütü kurmak", "vergi kaçakçılığı", "dolandırıcılık" ve "kara para aklama" suçlamasıyla soruşturma başlatmıştı.

Can Holding soruşturmasında flaş gelişme! 121 şirkete kayyum atanmıştı

Buna göre, Can Holding bünyesindeki 121 şirketin mal varlığına el konulmuştu. Başsavcılık, 10 şüpheli hakkında ise gözaltı kararı vermişti.

Daha önce 121 şirketine el konulan Can Holding'e ait yeni şirketlerin varlığını belirledi.

Başsavcılık, bu şirketlerin önemli miktarda varlığa sahip olduğunun ortayı çıkması üzerine, holdinge ait olup kayyum atanmamış şirketler için de aynı uygulamayı talep etti.

Talep, İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'nce karara bağlanmıştı ve Can Holding'e ait bütün şirketlere kayyum atanmıştı.