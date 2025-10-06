Can Holding soruşturmasında süpriz gelişme! 'Alo Fatih' yıllar sonra tekrar ortaya çıktı

Can-Ciner soruşturmasında Kasımpaşa Spor Başkanı Mehmet Fatih Saraç ifade verdi. Faraç, 17/25 Aralık operasyonlarında dönemin Başbakanı Erdoğan ile yaptığı iddia edilen konuşmalarda 'Alo Fatih' lakabıyla da tanınıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Can Holding soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Halk TV'den İsmail Saymaz'ın haberine göre, Can Holding soruşturması kapsamında kamuoyunda 'Alo Fatih' olarak adlandırılan Kasımpaşa Spor Kulübü'nün Başkanı Mehmet Fatih Saraç'ın da şüpheli olarak ifadesi alındı.

PARASAL İLİŞKİ SORULDU

Saraç’a Park Holding ile Kasımpaşa Spor Kulübü'nün parasal ilişkisi soruldu. Saraç, suçlamaları reddederek, hiçbir ödemede imzası olmadığını söyledi. Saraç, Ciner Holding Yönetim Kurulu Başkanı olarak da görev yapmıştı.

"ALO FATİH" OLAYI NEDİR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başbakan olduğu dönemde 17/25 Aralık (20213) yolsuzluk ve rüşvet operasyonları sonrasında ortaya çıkan tapelerde Habertürk Yönetim Kurulu Başkanvekili Mehmet Fatih Saraç’la yaptığı öne sürülen telefon görüşmeleri gündem olmuştu. Erdoğan'ın, Habertürk’te yayınlanan haberlere ilişkin uyarılarda bulunduğu, haberlerin kaldırılması için talimat verdiği iddiasıyla yayınlanan ses kayıtları (tape) dikkat çekmişti.

