Can Holding soruşturmasına dair İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasına göre, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Nitelikli Dolandırıcılık, Vergi Usul Kanunu’na Muhalefet, Akaryakıt Kaçakçılığı ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçları kapsamında yürütülen soruşturmada, enerji, teknoloji ve dayanıklı tüketim sektörlerinde faaliyet gösteren çok sayıda şirketin sahte fatura düzenleyerek vergi kaçırdığı belirlendi.

26 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturmanın ikinci aşamasında, örgüt yapılanmasında aktif rol aldığı değerlendirilen 35 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul merkezli olmak üzere Mersin, Iğdır ve İzmir’de eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlar yapıldı. Operasyonlar neticesinde 26 kişi gözaltına alındı.

KENAN TEKDAĞ YENİDEN GÖZALTINDA

Gözaltına alınanlar arasında şu isimler yer aldı:

Binsat Holding Yönetim Kurulu Başkanları Arafat Bingöl ve Cengiz Bingöl, Bilgi Üniversitesi eski rektörü Prof. Dr. Remzi Sanver, Mehmet Kenan Tekdağ, Can Holding sahiplerinden Şakir Can ve Murat Can’ın eşleri Betül Can ve Zühal Can.

Operasyonlarda şirket merkezleri ve şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, belge ve değerli evraka el konuldu.

3'Ü YURTDIŞINDA

Şüphelilerden 3’ünün yurtdışında olduğu belirlenirken, 6 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.