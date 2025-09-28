Can Holding'in patronu tutuklandı!

Can Holding'e yönelik yürütülen soruşturmada sıcak bir gelişme yaşandı.
Gözaltına alınan Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can, savcılıktaki işlemleri tamamlandı.
Savcılık, Can hakkında, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "Mal varlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek" suçlarından tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti.
Hakimlik, Can'ın üzerine atılı suçlardan tutuklanmasına hükmetti.
GEÇTİĞİMİZ GÜN GÖZALTINA ALINMIŞTI
Soruşturma kapsamında firari durumda olan Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can, geçen gün gözaltına alınmıştı.
Kemal Can, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nda gözaltında tutulduğu ve buradaki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesi’ne sevk edilmişti.
4 FARKLI SUÇLAMA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Holding'e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında "suç örgütü kurmak", "vergi kaçakçılığı", "dolandırıcılık" ve "kara para aklama" suçlamasıyla soruşturma başlatmıştı.