Can Keleş resmen Beşiktaş'ta

Transfer döneminin en hareketli takımı olan Beşiktaş Fatih Karagümrük'ten Can Keleş'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Siyah-beyazlılardan transfere dair yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2024-25 sezonu transfer çalışmaları kapsamında son olarak VavaCars Fatih Karagümrük Kulübü'nde forma giyen genç orta saha oyuncusu Can Keleş'le sözleşme imzalamıştır" ifadelerine yer verildi.

2.5 MİLYON EURO BONSERVİS ÖDENECEK

Beşiktaş'ın bu transfer için Karagümrük'e 2.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi. Oyuncu ise yıllık 21 milyon TL kazanacak.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon İstanbul ekibiyle toplamda 39 maça çıkan 22 yaşındaki sağ kanat 5 gol 4 asist kaydetti.