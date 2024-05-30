Can Keleş'te mutlu son

Fatih Karagümrük, kiralık olarak kadrosunda bulunan Can Keleş'in bonservisini alma hakkını kullanarak oyuncuyu resmen kadrosuna kattı.

Austria Wien'den yapılan açıklamaya göre, Keleş'in bonservisi Karagümrük tarafından satın alındı ve artık tam anlamıyla bir Karagümrük futbolcusu. Kulüp başkanı Jürgen Werner, bu transferin gerçekleştiğini doğruladı.

22 yaşındaki Keleş, geçtiğimiz sezon boyunca 39 maçta 5 gol ve 4 asistlik performans sergileyerek toplamda 9 gole doğrudan katkı sağladı.

Piyasa değeri 1.6 milyon euro olan genç oyuncunun transfer bedeli hakkında henüz bir bilgi verilmedi.

Transfer piyasasında pek çok takımın ilgisini çeken Keleş'in, önümüzdeki sezon hangi ligde ve hangi takımda forma giyeceği yaz transfer döneminde netleşecek.