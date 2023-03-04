4 Mart 2023 Cumartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Can Öncü Endonezya'da birinci oldu

Milli motosikletçi Can Öncü, Dünya Supersport Şampiyonası'da ilk birinciliğini kazandı.

Haber Giriş: 4 Mart 2023 Cumartesi - 10:12
Takip Et

Can Öncü'den büyük başarı

Can Öncü Endonezya'da birinci oldu
+
Aa
-

Milli motosikletçi Can Öncü, Endonezya'da düzenlenen Dünya Supersport Şampiyonası'nda kariyerinin ilk zaferine ulaştı.

Şampiyonanın Endonezya'daki ikinci ayağında tüm turları lider geçen Red Bull sporcusu Can Öncü, Pertamina Mandalika Pisti'nde Kawasaki Puccetti takımıyla kariyerinin 65. yarışında ilk galibiyetine ulaştı.

Yarışı, Ducati pilotu Federico Caricasulo ikinci, Triumph takımından Niki Tuuli de üçüncü sırada tamamladı.

Can Öncü, galibiyetin ardından konuşan yapıtığı açıklamada, "Bugün inanılmaz. Her turda çok zorladım. Farkın açıldığını gördüm, bu şekilde devam ettim. İnanılmaz ve çok eğlenceli bir yarış oldu. Yarın da bu şekilde devam etmek istiyorum. Mandalika’ya, piste ve yarış organizatörlerine teşekkür ederim. Toprak beni motive etti, çok iyi bir iş çıkardı. Kenan Sofuoğlu ve Kawasaki’ye de teşekkür ediyorum. Gelişmeye devam etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

 

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Herkes döviz bürosu ve kuyumcuya koşacak. İslam Memiş dolar ve altının yeni rotasını çizdi
1
﻿Herkes döviz bürosu ve kuyumcuya koşacak. İslam Memiş dolar ve altının yeni rotasını çizdi
﻿Herkes döviz bürosu ve kuyumcuya koşacak. İslam Memiş dolar ve altının yeni rotasını çizdi
﻿İmamoğlu’ndan Meral Akşener mesajı. Demirel’in dediği gibi…
2
﻿İmamoğlu’ndan Meral Akşener mesajı. Demirel’in dediği gibi…
﻿İmamoğlu’ndan Meral Akşener mesajı. Demirel’in dediği gibi…
﻿Ödemeler bugün hesaplara yatıyor. Bakan açıkladı
3
﻿Ödemeler bugün hesaplara yatıyor. Bakan açıkladı
﻿Ödemeler bugün hesaplara yatıyor. Bakan açıkladı
﻿Yılmaz Özdil'den Akşener'in kararına bomba yorum. 'Davutoğlu ve Babacan’la AKP’yi indireceğinize inanıyor musunuz.'
4
﻿Yılmaz Özdil'den Akşener'in kararına bomba yorum. 'Davutoğlu ve Babacan’la AKP’yi indireceğinize inanıyor musunuz.'
﻿Yılmaz Özdil'den Akşener'in kararına bomba yorum. 'Davutoğlu ve Babacan’la AKP’yi indireceğinize inanıyor musunuz.'
﻿Ali Koç basketbol maçında ayağa kalkıp alkışladı. Taraftarlar da kendinden geçti
5
﻿Ali Koç basketbol maçında ayağa kalkıp alkışladı. Taraftarlar da kendinden geçti
﻿Ali Koç basketbol maçında ayağa kalkıp alkışladı. Taraftarlar da kendinden geçti
﻿Fenerbahçe'ye üstü kapalı gönderme: Her zaman böyle olmaz
6
﻿Fenerbahçe'ye üstü kapalı gönderme: Her zaman böyle olmaz
﻿Fenerbahçe'ye üstü kapalı gönderme: Her zaman böyle olmaz
﻿Ankara kulislerini hareketlendirecek iddia: CHP'nin ortak metnine İmamoğlu ve Yavaş imza atmadı
7
﻿Ankara kulislerini hareketlendirecek iddia: CHP'nin ortak metnine İmamoğlu ve Yavaş imza atmadı
﻿Ankara kulislerini hareketlendirecek iddia: CHP'nin ortak metnine İmamoğlu ve Yavaş imza atmadı
﻿Fransız senatosundan skandal soykırım kararı
﻿Fransız senatosundan skandal soykırım kararı
﻿Fransız senatosundan skandal soykırım kararı
﻿Baldıran otu kan kanserine iyi geliyor
﻿Baldıran otu kan kanserine iyi geliyor
﻿Baldıran otu kan kanserine iyi geliyor
﻿Baldıran bitkisi böbrek taşını düşürmeye iyi geliyor
﻿Baldıran bitkisi böbrek taşını düşürmeye iyi geliyor
﻿Baldıran bitkisi böbrek taşını düşürmeye iyi geliyor
﻿Rüyada taş görmek ne demek? Rüyada taş görmek neye işaret?
﻿Rüyada taş görmek ne demek? Rüyada taş görmek neye işaret?
﻿Rüyada taş görmek ne demek? Rüyada taş görmek neye işaret?
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.