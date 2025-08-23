Can Uzun sezona muhteşem başladı: Bu gole şapka çıkarılır!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Can Uzun sezona muhteşem başladı: Bu gole şapka çıkarılır!

Eintracht Frankfurt forması giyen milli oyuncu Can Uzun Bundesliga'da yeni sezona muhteşem bir başlangıç yaptı.

Bundesliga'da sezonun ilk haftasında Eintracht Frankfurt Werder Bremen'i konuk etti.

Karşılaşmanın ilk yarısında Can Uzun rüzgarı esti. 19 yaşındaki milli oyuncu, 22'inci dakikada ceza sahası dışından Werder Bremen kalesine resmen füze gönderdi.

Hem maçın hem de Eintracht Frankfurt'un bu sezon Bundesliga'daki ilk golünü kaydeden Can Uzun 3 dakika sonra da Bahoya'ya asist yaparak farkın 2'ye çıkmasında rol oynadı.

Can Uzun'un yıldızlaştığı ilk yarıyı Eintracht Frankfurt 2-0'lık üstünlükle tamamladı.

İkinci yarıya da kaldığı yerden devam eden Can Uzun 47'de ikinci kez Bahoya'ya gol pası verdi. Fransız oyuncunun attığı golle durum 3-0'a geldi.

Son Haberler
Balıkesir'de korkutan deprem! (23 Ağustos 2025)
Balıkesir'de korkutan deprem! (23 Ağustos 2025)
Vedat İnceefe'den Barış Alper Yılmaz ve menajeri Tuncay Maldan'a eleştiri
Vedat İnceefe'den Barış Alper Yılmaz ve menajeri Tuncay Maldan'a eleştiri
Beşiktaş'a Al Musrati müjdesi! Victor Nelsson formülü masada
Beşiktaş'a Al Musrati müjdesi! Victor Nelsson formülü masada
Juventus'tan flaş Kenan Yıldız kararı
Juventus'tan flaş Kenan Yıldız kararı
Memur zammında flaş gelişme!
Memur zammında flaş gelişme!