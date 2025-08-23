Can Uzun sezona muhteşem başladı: Bu gole şapka çıkarılır!

Bundesliga'da sezonun ilk haftasında Eintracht Frankfurt Werder Bremen'i konuk etti.

Karşılaşmanın ilk yarısında Can Uzun rüzgarı esti. 19 yaşındaki milli oyuncu, 22'inci dakikada ceza sahası dışından Werder Bremen kalesine resmen füze gönderdi.

Can Uzun müthiş vurdu???? pic.twitter.com/4AmBTg09rp — Tivibu Spor (@tivibuspor) August 23, 2025

Hem maçın hem de Eintracht Frankfurt'un bu sezon Bundesliga'daki ilk golünü kaydeden Can Uzun 3 dakika sonra da Bahoya'ya asist yaparak farkın 2'ye çıkmasında rol oynadı.

Can Uzun'un yıldızlaştığı ilk yarıyı Eintracht Frankfurt 2-0'lık üstünlükle tamamladı.

İkinci yarıya da kaldığı yerden devam eden Can Uzun 47'de ikinci kez Bahoya'ya gol pası verdi. Fransız oyuncunun attığı golle durum 3-0'a geldi.