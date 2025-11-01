Bundesliga'nın (Almanya birinci lig) 9. haftasında Eintracht Frankfurt, Heidenheim'a konuk oldu.

Ev sahibi Heidenheim, 32. dakikada Budu Zivzivadze'nin golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Eintracht Frankfurt ise 55. dakikada Rasmus Kristensen'le skora denge getirdi.

Maç 1-1 eşitlikle sona ererken Eintracht Frankfurt 14 puana, Heidenheim da 5 puana yükseldi.

Maça ilk 11'de başlayan Eintracht Frankfurt oyuncusu Can Uzun, 24. dakikada orta sahada girdiği ikili mücadelede faulle durduruldu. Acı içinde yer kalan Uzun maça devam edemedi. 26. dakikada Can Uzun'un yerine Mario Götze oyuna girdi.

Can Uzun'un durumu netleşmezken, milli takımda forma giyip giyemeyeceği de merak ediliyor. Milliler, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 15 Kasım günü Bulgaristan'la,18 Kasım'da da İspanya ile karşı karşıya gelecek.