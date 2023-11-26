Cana gelecek zarar mala gelsin atasözünün anlamı nedir?

Cana gelecek zarar mala gelsin atasözüyle ne anlatılmak istenir? İşte cevabı...

KAYNAK: Haber Merkezi
Cana gelecek zarar mala gelsin atasözünün anlamı nedir?

Cana gelecek zarar mala gelsin atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; Başa gelmesi kaçınılmaz olan bela ve zararların en küçüğü tercih edilir. Sözgelimi, bir kazada araba hasar görebilir.

Eğer bu, yaralanma veya ölüm ihtimali de olan bir kaza ise, yalnızca arabanın hasar görmesi, şükredilmesi gereken bir durumdur.

Canın korunması için mal feda edilebilir. Malın yenisini kazanmak mümkündür. Oysa can giderse veya sakat kalınırsa bunu telafi etmek mümkün değildir.

Ucuz atlatılan kaza ve kötü durumlar için söylenir.

CANA GELECEK ZARAR MALA GELSİN ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

Kızcağız gün boyu tabak takımı bozuldu diye kendini helak etti, en son kayınvalidesi 'aman kızım cana gelecek zarar mala gelsin senden değerli mi' deyince rahatladı.

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