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Çanakkale Ayvacık Belediyesi 6 İşçi alacak

Çanakkale Ayvacık Belediyesi, bünyesinde beden işçisi ve şoför olarak istihdam etmek üzere 6 işçi alacak. Son başvuru tarihi 16 Ocak 2023 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma - 13:34
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Çanakkale Ayvacık Belediyesi 6 İşçi alacak

Çanakkale Ayvacık Belediyesi 6 İşçi alacak
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İŞKUR'da yer alan ilana göre; Çanakkale Ayvacık Belediyesi, bünyesinde beden işçisi ve şoför olarak istihdam etmek üzere 6 işçi alacak. Son başvuru tarihi 16 Ocak 2023 olarak açıklandı.

GENEL MÜRACAAT KOŞULLARI 

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

18 yaşından gün almış olmak

Kamu haklarından mahrum bulunmamak

Ayvacık ilçesinde ikamet ediyor olmak

Okur yazar mezunu olmak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Üzerinde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası yazılı bulunan nüfus cüzdanının önlü arkalı fotokopisi

Vukuatlı nüfus kayıt örneği

Adli sicil belgesi

Yerleşim yeri belgesi

Çalışmasına engel olmadığına dair sağlık raporu

Öğrenim durumu belgesi

Son 6 ay içerisinde çektirilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf

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