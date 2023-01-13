Çanakkale Ayvacık Belediyesi 6 İşçi alacak

İŞKUR'da yer alan ilana göre; Çanakkale Ayvacık Belediyesi, bünyesinde beden işçisi ve şoför olarak istihdam etmek üzere 6 işçi alacak. Son başvuru tarihi 16 Ocak 2023 olarak açıklandı.
GENEL MÜRACAAT KOŞULLARI
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
18 yaşından gün almış olmak
Kamu haklarından mahrum bulunmamak
Ayvacık ilçesinde ikamet ediyor olmak
Okur yazar mezunu olmak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Üzerinde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası yazılı bulunan nüfus cüzdanının önlü arkalı fotokopisi
Vukuatlı nüfus kayıt örneği
Adli sicil belgesi
Yerleşim yeri belgesi
Çalışmasına engel olmadığına dair sağlık raporu
Öğrenim durumu belgesi
Son 6 ay içerisinde çektirilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf
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