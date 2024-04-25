Çanakkale Boğazı yeniden gemi trafiğine açıldı

Kaynak: İHA
Çanakkale Boğazı yeniden gemi trafiğine açıldı
AK DISCOVERY isimli kuru yük gemisinde çıkan yangın sonucu çift yönlü gemi trafiğine kapatılan Çanakkale Boğazı, yangının söndürülmesinden sonra yeniden boğaz trafiği çift yönlü transit gemi geçişlerine açıldı.

AK DISCOVERY isimli 107 metre uzunluğundaki kuru yük gemisinin makine dairesinde Mısır’dan Bulgaristan’a seyir halindeyken yangın çıktı.

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14 personelin bulunduğu geminin kaptanı, durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne ait Kurtarma-13 ve Kurtarma-3 römorkörleri sevk edildi.

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Olay sonucu gemi trafiği, çift yönlü olarak askıya alınan Çanakkale Boğazı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucunda tekrar çift yönlü transit gemi geçişlerine açıldı.

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