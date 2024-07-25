Çanakkale Boğazı'nda arızalanan tekne kurtarıldı

Olay, Seddülbahir bölgesinde gerçekleşti ve tekne kaptanının durumu hızla Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri'ne iletilmesi sonucu, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Arıza bildiriminin ardından, ‘KIYEM-1’ adlı hızlı tahlisiye botu bölgeye yönlendirildi ve teknede bulunan iki kişi güvenli bir şekilde kurtarıldı.

Tekne, gerekli onarımların yapılması amacıyla Çanakkale'ye çekildi. Bu başarılı kurtarma operasyonu, deniz güvenliği açısından Kıyı Emniyeti ekiplerinin ne kadar önemli bir görev üstlendiğini bir kez daha gözler önüne serdi.