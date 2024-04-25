Çanakkale Boğazı'nda kuru yük gemisinde yangın: 1 yaralı

Yangına Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.

YANGIN NASIL ÇIKTI?

Geminin kaptanı, yangını Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü'ne bildirdi. Bölgeye Kıyı Emniyeti'ne ait Kurtarma-13 ve Kurtarma-3 römorkörleri sevk edildi. Ekipler yangına müdahale etmeye başladı.

YARALI VE HASAR DURUMU

İlk gelen bilgilere göre yangında 1 gemi personeli yaralandı. Yaralı personel Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait botla kıyıya getirildi ve ambulansla Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesi'ne sevk edildi. Gemide 14 personel olduğu öğrenildi.

MÜDAHALE VE SON DURUM

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın söndürüldü. Gemide soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yaralanan gemi personelinin durumunun ise ağır olduğu öğrenildi.

GEMİ TRAFİĞİ

Yangın nedeniyle Çanakkale Boğazı gemi trafiği, çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı. Trafik, yangının söndürülmesi ve soğutma çalışmalarının tamamlanmasıyla normale döndü.

YETKİLİLERDEN AÇIKLAMA

Çanakkale Valiliği, yangının kontrol altına alındığını ve yaralı personel için gerekli tedavilerin yapıldığını açıkladı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.