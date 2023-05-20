Çanakkale Boğazı’nda Rus kargo gemisi arızalandı

Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan 'Sparta IV' isimli, Rusya bayraklı kargo gemisi, römorkörler eşliğinde Karanlık Liman bölgesine götürülüp, demirletildi.

Çanakkale Boğazı’nda Rus kargo gemisi arızalandı

DHA’nın haberine göre, Suriye’den Rusya’ya giden, 122 metre uzunluğundaki Rusya bayraklı, ‘Sparta IV’ isimli kargo gemisi, saat 12.30 sıralarında Kepez önlerinde makine arızası yaptı. Sürüklenen geminin kaptanı, durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü'ne (VTS) bildirdi. Bölgeye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Kurtarma-14' römorkörü ve ‘KIYEM-1’ botu sevk edildi. Diğer gemiler ise arıza hakkında bilgilendirildi. Arızalanan gemi, römorkör eşliğinde Karanlık Liman bölgesine götürülüp, demirletildi.

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