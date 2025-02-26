Çanakkale Boğazı'nda yoğun sis nedeniyle gemi trafiği durdu

Düzenleme: Kaynak: AA / DHA / ANKA

Çanakkale Boğazı'nda sabaha karşı etkili olan yoğun sis nedeniyle çift yönlü transit gemi trafiği geçici olarak durduruldu. Gemi kaptanlarına telsizle duyuru yapılırken, sisin etkisini kaybetmesinin ardından trafik normale dönecek.

Boğaz açıklarında sabaha karşı etkisini artıran sis, denizde görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.

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Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden seyir halindeki gemilerin kaptanlarına, telsiz anonsuyla boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.

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Sisin etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin normale döneceği belirtildi.

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