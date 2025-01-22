Çanakkale depremi sonrası Naci Görür'den uyarı: Stres birikiyor

Prof. Dr. Naci Görür Çanakkale depreminin ardından Marmara ve Ege'de stres biriktiğine dikkat çekti.

Ege Deniz'inde Çanakkale'nin Ayvacık açıklarında meydana gelen deprem Çanakkale dışında İstanbul'da da hissedilmişti. Tedirginlik yaratan depremin ardından Naci Görür bir bilgilendirme açıklaması yaptı.

Naci Görür, Çanakkale'deki depreme ilişkin, "Marmara Bölgesi ve Kuzey Ege genelde stres biriktiriyor" dedi.

Naci Görür, yaptığı paylaşımda "Edremit Körfezinde, Ege Denizinde, Edremit Fay Zonu'nda 5,3 büyüklüğünde bir deprem oldu. Bu fay zonu Kuzey Anadolu Fay Zonu'nun güney kolunu temsil ediyor. Bu körfezde 1944 yılında 6,8 büyüklüğünde korkutucu bir deprem olmuşu. Marmara Bölgesi ve Kuzey Ege genelde stres biriktiriyor." ifadelerini kullandı.