Çanakkale depremi sonrasında Ahmet Ercan'dan açıklama

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Çanakkale depremi sonrasında Ahmet Ercan'dan açıklama

Çanakkale Ezine'de meydana gelen ve İstanbul Balıkesir ve İzmir'i de sallayan depremin sonrasında Prof. Dr. Ahmet Ercan bir açıklama yaptı.

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'ın yaptığı bilgilendirme deprem nedeni ile büyük korku yaşayan vatandaşların yüreğine su serpti.

Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Çanakkale depremine ilişkin değerlendirmesinde depremin Biga-Çan-Bayramiç-Ezine kırığı üzerinde olduğunu belirtirken, depremin yıkıcı olmadığını da sözlerine ekledi.

Çanakkale Ezine merkezli meydana gelen deprem 4.7 büyüklüğünde ve yüzeye 10.23 kilometre yakınlıkta oluşmuştu. Depremin ardından açıklama yapan AFAD sarsıntı sonrası bir olumsuzluk yaşanmadığını ve saha tarama çalışmalarına devam edildiğini duyurmuştu.

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