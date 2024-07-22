Çanakkale depremi sonrasında Ahmet Ercan'dan açıklama

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'ın yaptığı bilgilendirme deprem nedeni ile büyük korku yaşayan vatandaşların yüreğine su serpti.

Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Çanakkale depremine ilişkin değerlendirmesinde depremin Biga-Çan-Bayramiç-Ezine kırığı üzerinde olduğunu belirtirken, depremin yıkıcı olmadığını da sözlerine ekledi.

Çanakkale Ezine merkezli meydana gelen deprem 4.7 büyüklüğünde ve yüzeye 10.23 kilometre yakınlıkta oluşmuştu. Depremin ardından açıklama yapan AFAD sarsıntı sonrası bir olumsuzluk yaşanmadığını ve saha tarama çalışmalarına devam edildiğini duyurmuştu.