Çanakkale Ezine 22 Eylül Destek Turizm 1 işçi alacak

İŞKUR'da yer alan ilana göre; Çanakkale Ezine 22 Eylül Destek Turizm, bünyesinde temizlik şefi olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak. Son başvuru tarihi 19 Ocak 2023 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI

1-Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Olmak

2-Emekliliğe hak kazanmamış olmak.

3-Kamu haklarından yoksun bulunmamak.

4-657 sayılı Kanunun 48. Maddesinde belirtilen şartları taşımak.

5-Çalışmaya Engel Sağlık Sorunu Bulunmamak

6- En az ön lisans veya üniversite mezunu

7-B sınıfı ehliyet sahibi olmak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1-Kimlik Fotokopisi

2-Adli sicil kaydı

3-Son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf

4-Diploma fotokopisi

5-Ehliyet fotokopisi

6- Vukuatlı nüfus kayıt belgesi