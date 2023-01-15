Çanakkale Ezine 22 Eylül Destek Turizm 1 işçi alacak

İŞKUR'da yer alan ilana göre; Çanakkale Ezine 22 Eylül Destek Turizm, bünyesinde temizlik şefi olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak. Son başvuru tarihi 19 Ocak 2023 olarak açıklandı.
MÜRACAAT KOŞULLARI
1-Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Olmak
2-Emekliliğe hak kazanmamış olmak.
3-Kamu haklarından yoksun bulunmamak.
4-657 sayılı Kanunun 48. Maddesinde belirtilen şartları taşımak.
5-Çalışmaya Engel Sağlık Sorunu Bulunmamak
6- En az ön lisans veya üniversite mezunu
7-B sınıfı ehliyet sahibi olmak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1-Kimlik Fotokopisi
2-Adli sicil kaydı
3-Son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf
4-Diploma fotokopisi
5-Ehliyet fotokopisi
6- Vukuatlı nüfus kayıt belgesi
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.