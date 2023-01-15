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Çanakkale Ezine 22 Eylül Destek Turizm 1 işçi alacak

Çanakkale Ezine 22 Eylül Destek Turizm, bünyesinde temizlik şefi olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak. Son başvuru tarihi 19 Ocak 2023 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 15 Ocak 2023 Pazar - 06:57
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Çanakkale Ezine 22 Eylül Destek Turizm 1 işçi alacak

Çanakkale Ezine 22 Eylül Destek Turizm 1 işçi alacak
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İŞKUR'da yer alan ilana göre; Çanakkale Ezine 22 Eylül Destek Turizm, bünyesinde temizlik şefi olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak. Son başvuru tarihi 19 Ocak 2023 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI

1-Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Olmak

2-Emekliliğe hak kazanmamış olmak.

3-Kamu haklarından yoksun bulunmamak.

4-657 sayılı Kanunun 48. Maddesinde belirtilen şartları taşımak.

5-Çalışmaya Engel Sağlık Sorunu Bulunmamak

6- En az ön lisans veya üniversite mezunu

7-B sınıfı ehliyet sahibi olmak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1-Kimlik Fotokopisi

2-Adli sicil kaydı

3-Son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf

4-Diploma fotokopisi

5-Ehliyet fotokopisi

6- Vukuatlı nüfus kayıt belgesi

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