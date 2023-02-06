Çanakkale-Kilitbahir feribot seferleri yeniden başladı

Çanakkale’de sabah saatlerinde etkisini arttıran yoğun kar yağışı nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar yaşandı. Yoğun kar yağışı, denizdeki görüş mesafesinin düşmesine neden oldu. Yoğun kar yağışı nedeniyle durdurulan Çanakkale-Kilitbahir feribot seferleri saat 12.30 itibariyle yeniden başladı.
SEFERLER YENİDEN BAŞLADI
Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım A.Ş'den yapılan açıklamada, "Çanakkale-Kilitbahir Hattı'nda seferlerimiz saat 12.30 itibariyle tarifesine uygun olarak yapılmaya başlamıştır" denildi.
(Kaynak: İHA)
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