6 Şubat 2023 Pazartesi
İstanbul 5°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Çanakkale-Kilitbahir feribot seferleri yeniden başladı

Çanakkale-Kilitbahir feribot seferleri yeniden başladı

Çanakkale Boğazı’nda yoğun kar yağışı nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sebebiyle feribot seferleri durdurulmuştu. Çanakkale-Kilitbahir feribot seferlerinin yeniden başladığı bildirildi.

Haber Giriş: 6 Şubat 2023 Pazartesi - 13:57
Takip Et

Çanakkale feribot seferleri yeniden başladı

Çanakkale-Kilitbahir feribot seferleri yeniden başladı
+
Aa
-

Çanakkale’de sabah saatlerinde etkisini arttıran yoğun kar yağışı nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar yaşandı. Yoğun kar yağışı, denizdeki görüş mesafesinin düşmesine neden oldu. Yoğun kar yağışı nedeniyle durdurulan Çanakkale-Kilitbahir feribot seferleri saat 12.30 itibariyle yeniden başladı.

SEFERLER YENİDEN BAŞLADI

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım A.Ş'den yapılan açıklamada, "Çanakkale-Kilitbahir Hattı'nda seferlerimiz saat 12.30 itibariyle tarifesine uygun olarak yapılmaya başlamıştır" denildi.

(Kaynak: İHA)

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Yakıt tüketimi en az olan otomobillerin listesi
1
﻿Yakıt tüketimi en az olan otomobillerin listesi
﻿Yakıt tüketimi en az olan otomobillerin listesi
﻿Zaniolo Galatasaray'da: İtalyanlar resmen açıkladı
2
﻿Zaniolo Galatasaray'da: İtalyanlar resmen açıkladı
﻿Zaniolo Galatasaray'da: İtalyanlar resmen açıkladı
﻿Başvuru yapmayan hakkını kaybedecek. Tapu sahipleri için kritik uyarı yapıldı
3
﻿Başvuru yapmayan hakkını kaybedecek. Tapu sahipleri için kritik uyarı yapıldı
﻿Başvuru yapmayan hakkını kaybedecek. Tapu sahipleri için kritik uyarı yapıldı
﻿Yarıyıl tatilinin bir gün daha uzadığı iller belli oldu
4
﻿Yarıyıl tatilinin bir gün daha uzadığı iller belli oldu
﻿Yarıyıl tatilinin bir gün daha uzadığı iller belli oldu
﻿Hava açınca facianın büyüklüğü ortaya çıktı
5
﻿Hava açınca facianın büyüklüğü ortaya çıktı
﻿Hava açınca facianın büyüklüğü ortaya çıktı
﻿Oktay Kaynarca vuruldu. Setten çok özel fotoğraf
6
﻿Oktay Kaynarca vuruldu. Setten çok özel fotoğraf
﻿Oktay Kaynarca vuruldu. Setten çok özel fotoğraf
﻿Sabiha Gökçen Havalimanı'nda tüm kalkış seferleri iptal edildi
7
﻿Sabiha Gökçen Havalimanı'nda tüm kalkış seferleri iptal edildi
﻿Sabiha Gökçen Havalimanı'nda tüm kalkış seferleri iptal edildi
﻿TBMM Genel Kurulu çalışmalarına bir hafta ara verildi
﻿TBMM Genel Kurulu çalışmalarına bir hafta ara verildi
﻿TBMM Genel Kurulu çalışmalarına bir hafta ara verildi
﻿AFAD deprem bağışları için hesap bilgilerini paylaştı
﻿AFAD deprem bağışları için hesap bilgilerini paylaştı
﻿AFAD deprem bağışları için hesap bilgilerini paylaştı
﻿Deprem Sivas’ta da hissedildi. Göçükler oldu
﻿Deprem Sivas’ta da hissedildi. Göçükler oldu
﻿Deprem Sivas’ta da hissedildi. Göçükler oldu
﻿Kandilli Rasathanesi'nden korkutan açıklama
﻿Kandilli Rasathanesi'nden korkutan açıklama
﻿Kandilli Rasathanesi'nden korkutan açıklama
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.