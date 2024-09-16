Çanakkale Savaşı'ndan kalma 109 yıllık patlamamış 18 top mermisi bulundu

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde, Çanakkale Savaşları'na ait mühimmatlar bulundu.

Büyükanafarta köyünde yaşayan bir çiftçi, köyün girişindeki makilik alanda köpeğinin doğum yaptığını fark etti. Yavruları almak üzere makiliğe gittiğinde, toprağın içinde patlamamış top mermileri buldu.

Top mermilerinin bulunmasının ardından, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgeye intikal etti. Yapılan detaylı incelemede, toprağa gömülü 150 milimetrelik 18 adet top mermisi tespit edildi. Çalışmalar sırasında makilik alanda temizlik yapılarak, daha fazla mermi bulunması ihtimali değerlendirildi.

Top mermilerinin Osmanlı'nın Krupp marka toplarına mı yoksa Avusturya-Macaristan'a ait obüs bataryalarına mı ait olduğu, yapılacak araştırmalarla belirlenecek. Riskli olduğu tespit edilen mermiler, İl Jandarma Komutanlığı Patlayıcı Madde İmha Timi tarafından imha edilecek.

Gelibolu Tarihi Yarımadası'nda arkeolojik ve rastlantısal keşiflerde bu tür mühimmatların bulunabildiğini belirten Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Müzeler Koordinatörü Mert Çatalbaş, çalışmaların yaklaşık 10 gün süreceğini ve top mermilerinin tehlike arz etmiyorsa ziyarete açılacağını söyledi. Önceki bir restorasyon sırasında Seddülbahir Kalesi'nde 30-35 top mermisi bulunmuş, bunların 25'i imha edilmiş, 10'u ise müzede korunmaya alınmıştı.