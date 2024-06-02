Çanakkale Savaşı'nın kahramanı: TCG Nusret Müze Gemisi Didim'de ziyarete açılacak

Düzenleme: Kaynak: İHA
Çanakkale Savaşı'nın kahramanı: TCG Nusret Müze Gemisi Didim'de ziyarete açılacak

Tarihi TCG Nusret Gemisi, Çanakkale Savaşı'nda gösterdiği üstün hizmetlerin ardından, 4 Haziran'dan itibaren Didim'de ziyaretçilerine açılacak.

TCG Nusret Müze Gemisi, Çanakkale Deniz Zaferi'nde oynadığı kritik rolün anısını yaşatmak için Didim'de sergilenecek. 4 Haziran'da başlayacak olan bu etkinlik, Aydın'ın Didim ilçesinde tarihseverleri ağırlayacak. 2011 yılında orijinaline sadık kalınarak inşa edilen bu yüzer müze, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın önderliğinde, ziyaretçilere Çanakkale Savaşı'nın deniz muharebeleri, geminin yapım süreci ve tarihteki rolü hakkında bilgiler sunacak. Ayrıca, gemi içerisinde yer alan minyatürler ve kısa belgesellerle Çanakkale Savaşı'nın hikayesi anlatılacak.

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Didim Kaymakamlığı'nın duyurusuna göre, TCG Nusret, 4 Haziran 2024 tarihinde Didim Marina Gümrük İskelesi'nde ziyaretçilere açık olacak ve 10.00 - 12.30 ile 13.30 - 17.30 saatleri arasında halkın ziyaretine sunulacak.

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