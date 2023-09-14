Çanakkale'de 14 Afgan sığınmacı ve 1 kaçakçı suçüstü yakalandı

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ayvacık ilçesinde düzenlenen kaçak sığınmacı operasyonunda Afganistan uyruklu 14 sığınmacı ile 3 organizatör yakalandı.

KAYNAK: İHA
Çanakkale'de 14 Afgan sığınmacı ve 1 kaçakçı suçüstü yakalandı


Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı'nın kaçak sığınmacı ve organizatörlere yönelik operasyonları sürmeye devam ediyor.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Ayvacık ilçesi Kösedere köyünde kaçak sığınmacı operasyonu düzenlendi.

Operasyonda 3’ü kadın, 5’i erkek, 3’ü erkek çocuk ve 3’ü kız çocuk olmak üzere Afganistan uyruklu 14 sığınmacı yakalandı.

Olayda kullanılan araçlar yed-i emin otoparkına çekildi. Gözaltına alınan organizatör S.K. jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Yakalanan 14 sığınmacı ise jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edilecek.

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