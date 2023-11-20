Çanakkale'de 30 kişiyi 11 milyon TL dolandıran şüpheli tutuklandı

Gelibolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çok sayıda kişinin dolandırıcılık şikayetinde bulunması üzerine çalışma başlattı. Yapılan araştırmada U.A. adli kişinin, 30 kişiyi 'motosiklet satmak, emeklilik işlemlerini hızlandırmak, icra yoluyla satılan araçları alıp satarak kar etme ve faiz yoluyla para kazanmak' gibi vaatlerle toplam 11 milyon TL dolandırdığı belirlendi.

Polis ekipleri tarafından yapılan operasyonla şüpheli U.A., İstanbul Büyükçekmece'de yakalandı. Gözaltına alınarak Gelibolu'ya getirilen U.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.