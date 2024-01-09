Çanakkale'de 5 ilçede taşımalı eğitime kar tatili

Sabah saatlerinde başlayan sulu kar, hava sıcaklığının daha da düşmesiyle yerini yoğun kar yağışına bıraktı.

Gelibolu Kaymakamı Bekir Abacı, köylerden ilçe merkezine taşımalı eğitimle gelen öğrenciler için öğleden sonra tatil ilan ettiklerini belirtti. Abacı, köy yollarında ulaşım konusunda herhangi bir problem olmadığını ve "Köy Hizmetleri"ne bağlı iki ekibin hazır beklediğini ifade etti.

Öte yandan, Lapseki Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, “İlçemizde süren güçlü rüzgar ve kar yağışı ile bununla bağlantılı riskler nedeniyle, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi eğitim kurumlarında öğleden sonra taşımalı eğitimle gelen öğrenciler için yarım gün süreyle eğitime ara verilmiştir.” denildi.