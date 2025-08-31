Çanakkale’de balıkçılar 'Vira bismillah' diyerek denize açıldı

Kaynak: DHA
Çanakkale’de balıkçılar 'Vira bismillah' diyerek denize açıldı

Çanakkale’nin Biga ilçesine bağlı Kemer Köyü Balıkçı Barınağı'ndaki balıkçılar, hazırlıklarını tamamlayarak, bu gece yarısı başlayacak av dönemi için törenle denize açıldı.

Biga ilçesine bağlı Kemer Köyü Balıkçı Barınağı'nda bu gece yarısı başlayacak av sezonu öncesi düzenlenen törene, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversite Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ile çok sayıda balıkçı katıldı.

Karadenizli balıkçılar Tekirdağ yolcusuKaradenizli balıkçılar Tekirdağ yolcusu

Açılış töreninde konuşan Çanakkale Valisi Ömer Toraman, “Balık sezonu hayırlı olsun, kazasız belasız bir sezon diliyorum. Emekleriniz zayi olmasın. Vira Bismillah, rastgele" dedi. Konuşmaların ardından dualar eşliğinde kurdele kesilerek yeni av sezonunun açılışı gerçekleştirildi.

Son Haberler
Aman TFF Başkanı duymasın! Liverpool eski günlerdeki gibi
Aman TFF Başkanı duymasın! Liverpool eski günlerdeki gibi
Seyir halindeki otomobilin alev alev yanması kamerada
Seyir halindeki otomobilin alev alev yanması kamerada
Piknikten dönen ailenin aracı dereye uçtu: 6 yaralı
Piknikten dönen ailenin aracı dereye uçtu: 6 yaralı
Borç- alacak kavgası kanlı bitti; 1 ölü
Borç- alacak kavgası kanlı bitti; 1 ölü
80 yaşındaki hasta hastane odasında ölü bulundu
80 yaşındaki hasta hastane odasında ölü bulundu