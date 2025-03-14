Çanakkale'de balyozlu, bıçaklı kavga dehşeti!

Düzenleme: Kaynak: DHA
Çanakkale'de balyozlu, bıçaklı kavga dehşeti!

Çanakkale'de iki grup arasında alacak nedeniyle kavga çıktı. Kavgada balyozlar ve bıçaklar konuşurken olayda 2 kişi yaralandı.

Olay, 11 Mart'ta, Barbaros Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında alacak nedeniyle çıkan tartışma, bıçaklı ve balyozlu kavgaya dönüştü. Kavgada Ş.Y. bıçaklanırken, İ.Y. ise balyoz darbeleri nedeniyle elinden yaralandı.

İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Polis, kavgaya karıştıkları belirlenen B.E., Y.E., Ş.Y., İ.C.Y., İ.Y., S.Ş., Y.K., L.E., O.Y. ve T.C.'yi gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Çanakkale'de balyozlu, bıçaklı kavga dehşeti!

Çanakkale'de balyozlu, bıçaklı kavga dehşeti!

Çanakkale'de balyozlu, bıçaklı kavga dehşeti!

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