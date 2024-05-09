Çanakkale’de bıçak zoruyla gasba 3 tutuklama

Kimliği belirsiz şüpheli ya da şüpheliler, 6 Mayıs tarihinde saat 00.30'da klip çekimi için Yalova'dan Çanakkale'ye giden N.K. ile O.T.'nin kaldığı günlük kiralık eve girip boğazlarına bıçak dayadı. Şüpheli kişiler, 40 bin üzeri imitasyon cep telefonu, kulaklık ve cüzdanı çalıp kaçtı.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Çevredekilerin ihbarıyla inceleme başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaya karışan kişilerin İ.G., O.T., T.C., D.K., H.K., Y.S. ile Y.Ç. olduğunu belirledi. Ekipler tarafından 6-7 Mayıs tarihinde gerçekleştirilen operasyonda şüpheliler gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinden sonra dün İ.G., O.T., T.C., H.K., Y.S. ile Y.Ç. isimli şüpheliler adliyeye sevk edilirken, D.K. ifadesi alındıktan sorna serbest bırakıldı. H.K., T.C. ve İ.G. ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, O.T., Y.S. ile Y.Ç. serbest bırakıldı.