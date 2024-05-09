Çanakkale’de bıçak zoruyla gasba 3 tutuklama

Kaynak: DHA
Çanakkale’de bıçak zoruyla gasba 3 tutuklama
Çanakkale’de N.K. ile O.T.'yi bıçak zoruyla gasbeden 3 kişi tutuklandı.

Kimliği belirsiz şüpheli ya da şüpheliler, 6 Mayıs tarihinde saat 00.30'da klip çekimi için Yalova'dan Çanakkale'ye giden N.K. ile O.T.'nin kaldığı günlük kiralık eve girip boğazlarına bıçak dayadı. Şüpheli kişiler, 40 bin üzeri imitasyon cep telefonu, kulaklık ve cüzdanı çalıp kaçtı.

foto30.jpg

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Çevredekilerin ihbarıyla inceleme başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaya karışan kişilerin İ.G., O.T., T.C., D.K., H.K., Y.S. ile Y.Ç. olduğunu belirledi. Ekipler tarafından 6-7 Mayıs tarihinde gerçekleştirilen operasyonda şüpheliler gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinden sonra dün İ.G., O.T., T.C., H.K., Y.S. ile Y.Ç. isimli şüpheliler adliyeye sevk edilirken, D.K. ifadesi alındıktan sorna serbest bırakıldı. H.K., T.C. ve İ.G. ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, O.T., Y.S. ile Y.Ç. serbest bırakıldı.

foto31.jpg

Son Haberler
Erdoğan Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile telefonda görüştü Gündem
Erdoğan Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile telefonda görüştü
Sahipsiz köpekleri site dışına çıkaranlara verilen ceza iptal edildi Gündem
Sahipsiz köpekleri site dışına çıkaranlara verilen ceza iptal edildi
Japonya’da 9 milyon konutun boş olduğu açıklandı. Dinsiz Japonlar cezalandırılmış olmalı Dünya
Japonya’da 9 milyon konutun boş olduğu açıklandı. Dinsiz Japonlar cezalandırılmış olmalı
AKP'li İpsala Belediyesi'nden işten çıkarılan işçilerden eylem Gündem
AKP'li İpsala Belediyesi'nden işten çıkarılan işçilerden eylem
Düzce'de panik. Kuzey Afrika ve Suriye'den geliyor Yerel Haberler
Düzce'de panik. Kuzey Afrika ve Suriye'den geliyor
AFAD görevlisi deprem tatbikatında yere düştü. Bu bir 'Güler misin ağlar mısın' haberidir Yaşam
AFAD görevlisi deprem tatbikatında yere düştü. Bu bir 'Güler misin ağlar mısın' haberidir
Bir il için toz aşınımı uyarısı Yerel Haberler
Bir il için toz aşınımı uyarısı