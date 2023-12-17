Çanakkale’de bir evde çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi

Kaynak: İHA
Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde, gece saatlerinde bir evde çıkan yangın evi kullanılamaz hale getirdi.

Olay, Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde meydana geldi. Gece saat 01.30 sıralarında, henüz belli olmayan bir nedenden yangın çıktı.

Dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlerin büyümesi ve evi sarması sebebiyle yangına Bayramiç Orman İşletme Müdürlüğüne ait 2 arazöz de müdahale etti.

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Yangın esnasında evde bulunan Ayşe Çaygöz’ü (74), olay yerine gelen oğlu Orhan Çaygöz sırtına taşıyarak evden çıkardı. Çaygöz’e ilk müdahaleyi olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Yangın çıkan evin yanından bulunan bir ofis de zarar gördü. İtfaiye ve arazözlerin müdahalesinin arından yangın kontrol altına alındı.

Sabah saatlerinde ise 5 itfaiye ekipleri yanan evde soğutma çalışması gerçekleştirdi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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