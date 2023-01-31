Ölen arkadaşının başında bir hafta bekledi

Bayramiç ilçesine bağlı Çiftlik köyü mevkiinde 23 Ocak tarihinde otomobil çarpması sonucu bir erkek köpek öldü. Yol kenarında, erkek köpeğin öldüğünü gören dişi köpek bir hafta boyunca ölen köpeğin yanından ayrılmadı.

Elektrik tamiratı yapan İsmail Fatih Eren isimli vatandaş, ölen köpeğin yanında bekleyen sokak köpeğini fark etti. Eren, evden getirdiği ekmekle erkek köpeğin başında bekleyen dişi köpeği besledi.

"EKMEKLE BESLEDİM"

Eren, “Dişi köpeğin erkek köpeğin başında 1 haftadır beklediğini söyleyen Eren, Muhtemelen sisli bir havada otomobil çarptı. Köyde elektrik işini yapmaya giderken, ölen köpek ile başında bekleyen diğer köpeği gördüm. Geri dönerken tekrar aynı yerdeydiler. Daha sonra evden ekmek alıp geldim. 1 hafta boyunca ekmekle besledim” dedi.

DHA’da yer alan haberde; ölen köpeğin neden alandan kaldırılıp gömülmediğine dair bir bilgi yer almadı. Belediye ekiplerinin, cansız köpeğe müdahale etmemesi dikkat çekti.