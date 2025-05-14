Çanakkale'de buldukları yüzük mührü müzeye teslim ettiler

Çanakkale'de iki kardeş buldukları yüzük mührünü Troya Müzesi'ne teslim etti. Geçen yıl Troya Müzesi'nde gerçekleştirilen "Takeover Day (Çocuklar Müzeyi Ele Geçirdi)" adlı projeye katılan 10 yaşındaki Aden Dayangaç, evlerinin yakınlarında tarihi eser niteliğinde olabileceğini düşündüğü bir nesne buldu.

Dayangaç, daha sonra nesneyi 14 yaşındaki ağabeyi Doran Dayangaç'a gösterdi. Dayangaç kardeşler, üzerinde horoz figürü bulunan nesneyi, Troya Müzesi'ne götürdü.

Müzede yapılan incelemede yüzük mührü olduğu belirlenen nesnenin, Doğu Roma İmparatorluğu Dönemi'ne ait olduğu tespit edildi.